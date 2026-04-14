Caos Juve Stabia allarme dagli amministratori giudiziari | Società abbandonata dal socio Solmate
Gli amministratori giudiziari della Juve Stabia hanno espresso preoccupazione per la situazione finanziaria della società, affermando che il socio Solmate ha abbandonato l’incarico. Durante una conferenza stampa, i due amministratori hanno evidenziato la necessità di rispettare gli impegni economici entro giugno, definendo il comportamento di alcuni soggetti coinvolti come immorale. La società si trova in una fase critica, con rischi di ripercussioni sul suo funzionamento.
Pericolo sulla Juve Stabia. In conferenza stampa, i due amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, hanno parlato dell'urgenza di assolvere gli impegni finanziari da qui a giugno: "Siamo di fronte a un comportamento immorale".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Juve Stabia, gli amministratori: “Lasciati soli da Solmate”Tempo di lettura: 2 minutiUn grido d’allarme che contrasta con l’entusiasmo del campo, un paradosso che scuote l’ambiente gialloblù.