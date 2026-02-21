Bad Bunny in Brasile | folla scatenata prima del concerto di San Paolo

Bad Bunny ha fatto registrare una grande affluenza in Brasile, scatenando una folla entusiasta davanti all’Allianz Parque di San Paolo. Centinaia di fan si sono radunati fin dalle prime ore del mattino, desiderosi di assicurarsi un posto vicino al palco. La presenza massiccia ha creato un’atmosfera di festa e aspettativa, mentre l’artista portoricano si prepara a salire sul palco per il concerto. La città si anima in attesa dello spettacolo, che si preannuncia esplosivo.

Folla scatenata anche in Brasile per Bad Bunny. In tantissimi si sono recati all’ Allianz Parque di San Paolo per assistere al concerto dell’artista portoricano reduce dall’incredibile successo all’ Halftime show del Super Bowl. La settimana successiva, gli ascolti medi di Bad Bunny su Spotify in Brasile sono aumentati del 426% rispetto alla settimana precedente. Molte canzoni hanno registrato un enorme aumento degli ascolti in streaming, con “ Yo Perreo Sola ” in testa alla classifica con un aumento del 2536%. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Wanda Nara scatenata al concerto di Bad Bunny, l’intesa tra i due fa esplodere il gossip ma…Wanda Nara si è fatta notare durante il concerto di Bad Bunny, dove è apparsa molto energica e coinvolta, alimentando le voci su una possibile intesa tra i due.

Bad Bunny e il concerto di Napoli nel 2017, prima di diventare una superstar: “Era emozionato di essere qui”Nel 2017, prima di diventare una superstar, Bad Bunny salì sul palco dell’Arenile di Bagnoli a Napoli.

