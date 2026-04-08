L’Antica Pizzeria Da Michele sbarca a San Paolo in Brasile | inaugurazione dell’80esima sede
Una celebre pizzeria napoletana ha aperto una nuova sede in Brasile, precisamente a San Paolo. Si tratta dell’ottantesima filiale del marchio, situata in Rua Conego Eugenio Leite 359. La storica attività, nota per la sua tradizione nella pizza tradizionale, continua così la sua espansione internazionale, portando la sua offerta nel continente sudamericano. L’inaugurazione si inserisce in un processo di crescita e presenza globale dell’azienda.
La storica tradizione della pizza napoletana varca nuovamente i confini transatlantici. L’Antica Pizzeria Da Michele annuncia ufficialmente l’apertura della sua ottantesima sede a San Paolo, in Rua Conego Eugenio Leite 359. L'inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 10 aprile, segnando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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