Assalto armato al portavalori sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce a Tuturano sparatoria con kalashnikov

Questa mattina sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce, vicino a Tuturano, un gruppo armato ha tentato di rapinare due furgoni portavalori. La banda ha aperto il fuoco con kalashnikov e si è scontrata con i carabinieri intervenuti sul posto. Nessuno dei banditi è stato ancora catturato, mentre i militari stanno ancora verificando i danni e i possibili feriti. La zona è sotto stretta sorveglianza.

Nuovo assalto armato a due furgoni portavalori in Puglia e, più precisamente, a Tuturano, sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce. In base alle prime ricostruzioni, una banda avrebbe assaltato due mezzi dell’Istituto Battistolli. Sarebbero stati utilizzati fucili mitragliatori kalashnikov, con cui la banda avrebbe crivellato di colpi i mezzi blindati. Una pattuglia di carabinieri in zona si sarebbe lanciata all’inseguimento dei malviventi e ci sarebbe stato un conflitto a fuoco all’altezza di Squinzano. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Assalto armato al portavalori sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce a Tuturano, sparatoria con kalashnikov Approfondimenti su Statale 613 Assalto a portavalori e sparatoria sulla statale all’altezza di Tuturano Lecce-Brindisi Un assalto armato si è verificato stamattina sulla statale tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Tuturano. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Momenti di paura questa mattina sulla statale Lecce-Brindisi, all’altezza di Tuturano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Statale 613 Argomenti discussi: Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti; Prosegue l’assalto all’oro verde sulle strade pugliesi; Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO; Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce: camion in fiamme all’altezza di Tuturano. Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieriLeggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieri ... tg24.sky.it Assalto a portavalori sulla statale: auto in fiamme e sparatoria con carabinieri, paura a BrindisiL’assalto armato a portavalori in piena mattinata sulla carreggiata in direzione sud della statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi ... fanpage.it Più di 170 civili sono stati uccisi in due villaggi della Nigeria occidentale martedì 3 febbraio, in quello che è l’assalto armato più letale registrato nel Paese dall’inizio del 2026. Il bilancio degli attacchi nei villaggi di Woro e Nuku, nello Stato di Kwara, è salito a a x.com Assalto armato a un supermercato: fermati tre giovani dopo una fuga ad alta velocità #Napoli facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.