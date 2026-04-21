Lecce-Fiorentina | Di Francesco risponde con Gallo e Gandelman

Il match tra Lecce e Fiorentina si gioca in Serie A con le formazioni che si preparano a scendere in campo. Il tecnico del Lecce ha deciso di schierare Gallo e Gandelman, mentre dall’altra parte il tecnico della Fiorentina ha preparato la sua squadra per affrontare la sfida. La partita si svolge in un contesto in cui le scelte tattiche e il recupero di alcuni giocatori sono elementi fondamentali.

Il Lecce di Di Francesco accoglie la Fiorentina di Vanoli per una sfida di Serie A dove le scelte tattiche e il recupero di elementi chiave determineranno l’equilibrio del confronto. Il tecnico salentino, cercando risposte dopo il precedente incontro contro il Bologna, ha deciso di apportare due variazioni rispetto alla formazione precedente, ripristinando Gallo tra i difensori e inserendo Gandelman nel ruolo di trequartista. L’assetto tattico di Di Francesco e le assenze in casa giallorossa. La struttura del Lecce si schiererà con un 4-2-3-1 che vede Falcone tra i pali e una linea difensiva composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Il centrocampo sarà presidiato da Coulibaly e Ramadani, mentre il reparto offensivo vedrà Pierotti, Gandelman e Banda a supporto dell’attaccante Stulic.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce-Fiorentina: Di Francesco risponde con Gallo e Gandelman Notizie correlate Per la sfida di Napoli il Lecce recupera Gandelman e Sottill, a rischio resta Gallo Tempo di lettura: < 1 minutoL’infermeria del Lecce continua a registrare una discreta attività in vista dell’impegno di sabato pomeriggio contro il... Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Solet risponde a Gandelman, 1-1 tra Lecce e Udinese Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verso Lecce-Fiorentina senza Sottil e col dubbio Banda: Serve partita di orgoglio; Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Lecce 1 – Fiorentina 1; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla. Tiago Gabriel risponde a Harrison: la sfida-salvezza tra Lecce e Fiorentina finisce pariFiorentina 30 ' J. Harrison (ass. : R. Mandragora) ... corrieredellosport.it Lecce-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Infortunio #gosens ecco le condizioni #lecce #Fiorentina - facebook.com facebook Lecce-Fiorentina 1-1, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA x.com