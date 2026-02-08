Diretta gol Serie A LIVE | Solet risponde a Gandelman 1-1 tra Lecce e Udinese

La partita tra Lecce e Udinese si chiude con un pareggio di 1-1. Solet risponde a Gandelman e la sfida si conclude senza vincitori. La giornata di Serie A continua con questa sfida combattuta, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni azione in diretta. La cronaca in tempo reale racconta le emozioni di un match deciso da pochi dettagli.

La partita tra Lecce e Udinese si sblocca al 20’ grazie a Gandelman, che trova la rete con un colpo di testa.

Inizia la 24esima giornata di Serie A con la partita tra Lecce e Udinese.

