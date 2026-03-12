In vista della partita di sabato contro il Napoli, il Lecce ha recuperato Gandelman e Sottill, mentre Gallo resta a rischio. L’infermeria del club continua a registrare attività, con alcuni giocatori ancora in dubbio. La squadra si prepara alla sfida con diverse assenze e recuperi, mentre la situazione dei giocatori infortunati rimane in evoluzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’infermeria del Lecce continua a registrare una discreta attività in vista dell’impegno di sabato pomeriggio contro il Napoli. Nella seduta di ieri, sul manto erboso dell’Acaya, è tornato pienamente disponibile il centrocampista israeliano Gandelman: superato dunque il fastidio (tendinopatia) al ginocchio. L’allenamento odierno ha anche registrato l’impiego a tempo pieno dell’esterno d’attacco Sottil, ai box ieri per una lombalgia. Lavoro differenziato, invece, per il difensore Gallo che ha accusato un affaticamento muscolare: le sue condizioni saranno valutate nell’allenamento di rifinitura di domattina, sempre sul terreno dell’Acaya, prima della partenza per Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Per la sfida di Napoli il Lecce recupera Gandelman e Sottill, a rischio resta Gallo

