Leao Milan per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B

Il futuro di Rafael Leao al Milan è in bilico, con poche offerte ufficiali sul tavolo e una situazione contrattuale da definire. La società non ha ancora ricevuto proposte concrete per il suo trasferimento, mentre l’allenatore sta valutando alternative nel caso in cui la trattativa non trovi una soluzione rapida. La situazione crea incertezza sulla permanenza del giocatore e sul percorso della squadra in vista della prossima stagione.

Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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