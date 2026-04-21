Il calciomercato in casa Milan si anima dopo la vittoria in trasferta, che ha permesso alla squadra di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima competizione europea. Nel frattempo, Leao ha stabilito un nuovo record, attirando l’attenzione su eventuali trattative di mercato. La società continua a monitorare la situazione e a valutare eventuali offerte, senza confermare ufficialmente movimenti o trattative in corso.

Da una parte la vittoria di Verona che mette virtualmente al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League, dall’altra il chiacchiericcio instancabile attorno a Rafa Leao: il finale di stagione del Milan, ormai lo abbiamo capito, è destinato a un doppio racconto, dove quello legato ai risultati verrà spesso sovrastato dalle polemiche sulla qualità del gioco o sul rendimento di alcuni giocatori. Per la cronaca, si rifletta sulla parola “alcuni”. Pur senza difendere nessuno per partito preso, va infatti riconosciuto che Leao è finito nello stesso tritacarne mediatico che l’anno scorso crocifisse Theo Hernandez, e poi abbiamo visto tutti come è finita e a chi (non) ha giovato.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leao fa il record, il Milan fa il prezzo?

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