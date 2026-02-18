Dal clima alla tazzina | il caldo record fa impennare il prezzo del caffè

Il caldo record ha fatto salire i prezzi del caffè, secondo uno studio di Climate Central. La ricerca rivela che i principali Paesi produttori di caffè affrontano in media 57 giorni all’anno con temperature superiori ai 30 °C, oltre la soglia critica. Questa escalation climatica riduce le scorte e influisce sui raccolti, causando un aumento dei costi. La situazione si riflette già sui prezzi nelle botteghe e nei supermercati. La crescente ondata di caldo si fa sentire anche sulle nostre tazzine quotidiane.

