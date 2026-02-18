Dal clima alla tazzina | il caldo record fa impennare il prezzo del caffè
Il caldo record ha fatto salire i prezzi del caffè, secondo uno studio di Climate Central. La ricerca rivela che i principali Paesi produttori di caffè affrontano in media 57 giorni all’anno con temperature superiori ai 30 °C, oltre la soglia critica. Questa escalation climatica riduce le scorte e influisce sui raccolti, causando un aumento dei costi. La situazione si riflette già sui prezzi nelle botteghe e nei supermercati. La crescente ondata di caldo si fa sentire anche sulle nostre tazzine quotidiane.
Una nuova analisi di Climate Central mostra che principali Paesi produttori di caffè si registrano in media 57 giorni in più all’anno oltre la soglia critica dei 30 °C, con effetti sui raccolti e sui prezzi del caffè.🔗 Leggi su Fanpage.it
I cinque principali Paesi produttori di caffè — Brasile, Vietnam, Colombia, Etiopia e Indonesia, hanno registrato ciascuno, in media, 57 giorni aggiuntivi all'anno di caldo dannoso per le piantagioni a causa del cambiamento climatico. #ANSATerraGusto x.com
