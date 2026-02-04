Rafael Leao, ancora infortunato all’adduttore, si prende la scena sui social per commentare la giocata di Nkunku, diventata subito virale tra i tifosi del Milan. Il portoghese postando una sua reazione ha attirato l’attenzione dei tifosi, che si sono divisi tra applausi e commenti divertiti. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide, mentre il video di Nkunku si diffonde tra i fan come un tormentone.

Rafael Leao è ancora alle prese con il fastidio all'adduttore con cui convive da un paio di mesi. Contro il Bologna è rimasto in panchina per 90 minuti, Allegri ha preferito non rischiare. Anche grazie a un risultato praticamente mai in discussione. "Leao lo stiamo gestendo per la situazione dell'adduttore, non è al massimo, ma domani sarà a disposizione", aveva dichiarato l'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall'Ara. Assente in campo, Leao ha comunque lasciato il segno sui social, commentando una giocata di Nkunku. LEGGI ANCHE: Milan, sul mercato più potere a Tare e Allegri: i cinque giocatori che possono portare in rossonero >>> Nkunku, dopo le continue voci di mercato degli ultimi giorni, si è reso protagonista di un'ottima prova, impreziosita dal rigore prima procurato e poi trasformato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao commenta la magia di Nkunku: il video fa il giro del social ‘X’

