Mercato Inter il Barcellona incontra l’entourage di Bastoni | ecco la cifra richiesta dal club nerazzurro

Il Barcellona ha incontrato l’entourage di Bastoni per discutere di un possibile trasferimento. Deco, rappresentante del club spagnolo, si è confrontato con gli agenti del difensore dell’Inter. La trattativa si concentra sulla cifra richiesta dal club nerazzurro per lasciar partire il giocatore. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulla richiesta economica.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona avanza per Bastoni: Deco ha già incontrato l’entourage del difensore nerazzurro. Ecco tutti i dettagli. In casa Inter la rivoluzione estiva potrebbe partire da una delle sue colonne portanti: Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro, pilastro della formazione di Cristian Chivu, è finito nel mirino del Barcellona, deciso a farne il perno della propria retroguardia per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Sport, i contatti tra i Blaugrana e l’entourage del calciatore sarebbero già in una fase avanzata. «Deco ha incontrato l’agente del giocatore all’inizio di quest’anno per comprendere in prima persona le intenzioni del calciatore ed esplorare la possibilità di renderlo disponibile sul mercato a giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona incontra l’entourage di Bastoni: ecco la cifra richiesta dal club nerazzurro Articoli correlati Leggi anche: Mercato Inter, Bisseck entra nel mirino del Bayern Monaco: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro Mercato Inter, arriva l’offerta del Bournemouth per Luis Henrique: ecco la cifra presentata dal club inglesedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Bournemouth rompe gli indugi e presenta un’offerta per Luis Henrique: ecco la cifra proposta ai... Tutto quello che riguarda Mercato Inter Temi più discussi: In Spagna – Barcellona, ottimismo per Bastoni: Inter chiede cifra super. Ma Deco vuole sfruttare…; Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Trezeguet: Lippi voleva mandarmi all'Inter, Moggi al Barcellona; Inter, il Barcellona irrompe su Bastoni: Deco e Flick puntano sul caos post-Juventus. I nerazzurri fissano il prezzo. In Spagna – Barcellona, Deco incontra l’agente di Bastoni: certi che prezzo monstre dell’Inter…In estate l'Inter potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione di Chivu. Tra i possibili partenti ci sarebbe il difensore seguito dal Barça ... msn.com Bastoni Barcellona, Romano spiega cosa c’è di vero sull’interesse dei Blaugrana per l’acquisto del difensore dell’Inter per la prossima stagioneBastoni Barcellona, Romano spiega cosa c’è di vero sull’interesse dei Blaugrana per l’acquisto del difensore dell’Inter per la prossima stagione Il Barcellona osserva con grandissimo interesse il prof ... calcionews24.com Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà x.com Cds – Inter torna su un vecchio obiettivo di mercato. E un nuovo arrivo già partirà facebook