La Super Europa bella e impossibile delle fantasie di Macron e von der Leyen

I leader dell’Unione Europea si incontrano per discutere di una “Super Europa”, un progetto ambizioso che prevede di rafforzare l’unione e renderla più competitiva a livello mondiale. L’obiettivo è creare un’area che possa competere con gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, ma le idee restano ancora a metà strada tra sogno e realtà. La strada è lunga e molti si chiedono se questa Europa più forte e unita si realizzerà mai davvero.

I leader dell'Unione Europa oggi sognano di creara la sua versione "super" tale da essere un peso massimo globale al pari di USA, Cina e Russia. Per raggiungere l'ambizioso obiettivo – lanciato in primis da Macron – bisognerà allargare la base inglobando altri Stati e snellire le procedure passando dall'unanimità alla maggioranza semplice. Posate le fondamenta di un "impero". Alla riunione indotta con urgenza qualche giorno fa a Bruxelles, i leader dei Paesi UE pare abbiano posato le fondamenta di un futuro impero europeo. Il britannico Telegraph riporta i commenti di alcuni funzionari presenti e delinea i passaggi principali di questa trasformazione dell'entità sovrastatale continentale.

