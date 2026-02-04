Pista nera dietro le stragi del ’92 | ex presidente Ars Lo Porto denuncia Salvatore Borsellino e Report

L’ex presidente dell’Ars Guido Lo Porto ha deciso di passare alle vie legali. Dopo le dichiarazioni di Salvatore Borsellino e dei giornalisti di Report, l’ex politico ha incaricato un avvocato di agire contro di loro per diffamazione e calunnia. La vicenda ruota attorno alle accuse che collegano le stragi del ’92 alla pista nera, un tema che riaccende tensioni e polemiche sulla verità di quegli anni.

L'ex presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e parlamentare di MSI e AN Guido Lo Porto ha incaricato l'avvocato Stefano Giordano del Foro di Milano, di procedere, in sede legale e civile, nei confronti di Salvatore Borsellino e del suo legale, l'avvocato Fabio Repici, nonché dei giornalisti Sigfrido Ranucci e Paolo Mondani, a seguito delle dichiarazioni ritenute "calunniose e diffamatorie" espresse nel corso della puntata di Report andata in onda il 4 gennaio 2026. "Dichiarazioni nelle quali – si legge in una nota – l'ex parlamentare Lo Porto viene collegato alla cosiddetta 'pista nera' relativa alle stragi del 1992 e accusato perciò di essere l'amico che 'tradì' Paolo Borsellino, in quanto contiguo agli ambienti mafiosi che organizzarono la strage di Capaci".

