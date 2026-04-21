Le storie e le parole Il Giorno e il coraggio di saper cambiare

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le pagine degli archivi spunta un intervento di un noto giornalista inviato in un piccolo paese vicino a Taormina, dove si racconta di una contraddizione e di una sottrazione. La narrazione si concentra sulle parole e sulle storie di una comunità locale, evidenziando il ruolo del giornalismo nel svelare realtà spesso nascoste. Questa cronaca mette in luce il coraggio di approfondire temi delicati e di affrontare le contraddizioni di un territorio.

Pini Voglio cominciare da un pezzo memorabile riemerso dagli archivi: Leonardo Sciascia inviato a Sàvoca, paesello a pochi chilometri da Taormina, per raccontare la storia di una contraddizione, e di una sottrazione. Quella dell’Italia che, mentre viene trascinata dalla furia entusiasmante del miracolo economico, si consuma nella meno visibile, eppure inesorabile evidenza dello spopolamento. È il resto traumatico del boom, il sacrificio di una nazione in crescita che si rassegna a perdere irreversibilmente qualcosa di sé: "E più che il paese, è l’uomo che ci vive dentro a impressionarci: la sua assorta immobilità, il suo silenzio. E le nostre voci, mentre andiamo su e giù per le strade e ci fermiamo ad ammirare portali, rosoni, bifore, suonano sperse, irreali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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