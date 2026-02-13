I film possono cambiare il mondo | le parole di Wim Wenders alla Berlinale

Wim Wenders ha dichiarato che i film hanno il potere di cambiare il mondo, sottolineando l’importanza del cinema come strumento di trasformazione sociale. La sua affermazione è arrivata durante la conferenza di apertura della Berlinale, in cui sono stati presentati i membri della giuria per la 76esima edizione del festival. La manifestazione si tiene a Berlino, dove attori, registi e critici si incontrano per discutere di tematiche attuali attraverso il cinema. La presenza di Wenders e degli altri giurati dimostra come il festival voglia mantenere sempre alta l’attenzione sui poteri comunicativi e culturali del cinema mondiale.

(askanews) – Conferenza stampa di apertura della Berlinale con i 7 membri della giuria scelti per la 76esima edizione del Festival del Cinema di Berlino 2026. Questa sera al via le proiezioni: una selezione eclettica di film che riflettono gli sconvolgimenti attuali e con Wim Wenders, uno dei registi tedeschi più amati, a presiedere la giuria. «I film possono cambiare il mondo. Non in senso politico, nessun film ha mai veramente cambiato le idee di un politico. Ma possiamo cambiare, come ha detto, possiamo cambiare l’idea che le persone hanno di come dovrebbero vivere», ha dichiarato Wenders in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - «I film possono cambiare il mondo»: le parole di Wim Wenders alla Berlinale Approfondimenti su wim wenders Wim Wenders presiede giuria Berlinale Wim Wenders, rinomato regista tedesco e vincitore di numerosi premi internazionali, presiederà la giuria della Berlinale 2026. Wim Wenders alla Berlinale sulla questione Israele/Palestina: "I registi devono stare lontani dalla politica" Durante la Berlinale, Wim Wenders ha fatto discutere con le sue parole sul conflitto tra Israele e Palestina. Ultime notizie su wim wenders Argomenti discussi: Wim Wenders: I film possono cambiare realmente il mondo; Wim Wenders all'apertura della Berlinale: I film possono cambiare il mondo; Video: Wim Wenders all'apertura della Berlinale: I film possono cambiare il mondo; Wim Wenders all'apertura della Berlinale: I film possono cambiare il mondo. Berlinale, presidente Wim Wenders: I film possono cambiare il mondoBerlino, 12 feb. (askanews) - Conferenza stampa di apertura della Berlinale con i 7 membri della giuria scelti per la 76esima edizione del Festival del Cinema di Berlino. Questa sera al via le proiezi ... quotidiano.net Wim Wenders all'apertura della Berlinale: I film possono cambiare il mondoIl regista tedesco, presidente della giuria: Possono cambiare il modo di vedere le cose ... msn.com Wim Wenders nella bellissima intervista di @AriannaFinos su @repubblica x.com Preguntan a Wim Wenders, presidente del jurado de la #Berlinale, por qué el festival muestra su solidaridad con Ucrania e Irán, pero no con Palestina y éste responde que “no podemos entran en política”. - facebook.com facebook