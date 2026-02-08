Olimpiadi invernali le immagini spettacolari di Cortina dall' elicottero della polizia
Cortina si mostra in tutta la sua bellezza attraverso le immagini riprese dall’elicottero della Polizia di Stato. Le foto, scattate dal fotografo Massimo Sestini, catturano gli scorci più spettacolari della località, pronta ad accogliere le Olimpiadi invernali. Le riprese aeree mettono in evidenza la maestosità delle montagne e le strutture che saranno protagoniste dell’evento.
Immagini mozzafiato dall'elicottero della Polizia di Stato su Cortina. Gli scatti del fotografo Massimo Sestini. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Olimpiadi Invernali
L'apertura delle Olimpiadi vista dall'elicottero della Polizia
Questa mattina, un elicottero della polizia ha sorvolato lo stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.
Roma invia 50 agenti di polizia locale a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026
Roma invierà 50 agenti di polizia locale a Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026.
Milano-Cortina, la cerimonia vista dall'elicottero: le immagini di San Siro sono spettacolari
Ultime notizie su Olimpiadi Invernali
Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, le foto storiche delle edizioni precedenti a Milano Cortina; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, le immagini; Winter Games: le foto segrete di LIFE portano Verona nel cuore delle Olimpiadi.
Olimpiadi 2026, la cerimonia vista dal drone: le immagini di San Siro sono spettacolari(LaPresse) Una cerimonia di apertura senza precedenti delle Olimpiadi invernali, che si è svolta in quattro sedi, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, ha ufficialmente dato il via ... video.corriere.it
La strada per Cortina: immagini e memoria dei primi Giochi invernali italianiAlle Gallerie d’Italia di Milano, le Olimpiadi Invernali del 1956 tornano protagoniste fino al 3 maggio in una mostra che intreccia sport, storia e ... ilsole24ore.com
Nuovo podio per l’Italia ai Giochi di Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Nel gigante parallelo femminile Dalmasso conquista la medaglia di bronzo imponendosi nel testa a testa tricolore contro l’altra azzurra, al termine di una sfida combattuta che garanti facebook
Milo #Manara firma l'omaggio di Fondazione Arena alle #Olimpiadi invernali x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.