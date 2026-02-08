Cortina si mostra in tutta la sua bellezza attraverso le immagini riprese dall’elicottero della Polizia di Stato. Le foto, scattate dal fotografo Massimo Sestini, catturano gli scorci più spettacolari della località, pronta ad accogliere le Olimpiadi invernali. Le riprese aeree mettono in evidenza la maestosità delle montagne e le strutture che saranno protagoniste dell’evento.

Immagini mozzafiato dall'elicottero della Polizia di Stato su Cortina. Gli scatti del fotografo Massimo Sestini. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olimpiadi invernali, le immagini spettacolari di Cortina dall'elicottero della polizia

Questa mattina, un elicottero della polizia ha sorvolato lo stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Roma invierà 50 agenti di polizia locale a Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

