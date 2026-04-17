Da uno scavo all' altro le spettacolari immagini della traslazione della talpa meccanica che lavora al raddoppio ferroviario

Durante i lavori per il raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo, è stata completata la traslazione di una talpa meccanica, un'operazione che ha richiesto precisione e cura nei dettagli. Le immagini che mostrano il movimento della macchina sono state registrate in più scatti, evidenziando il passaggio da uno scavo all’altro. L’intervento fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di 42 km di nuova linea a doppio binario.

Un'operazione delicata quanto affascinante che ha segnato un nuovo avanzamento dei lavori del raddoppio ferroviario della tratta Giampilieri–Fiumefreddo Nell’ambito della realizzazione dei 42 km di nuova linea a doppio binario, è stata completata nei giorni scorsi la traslazione della talpa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Raddoppio ferroviario, la talpa meccanica "Alessia" ha concluso gli scavi per la galleria di Forza d'AgròProseguono a pieno ritmo i lavori di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, parte del futuro itinerario ad alta capacità Palermo-Catania–Messina. Leggi anche: Raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, la "talpa" Margherita buca la prima galleria di Cefalù Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Da uno scavo all'altro, le spettacolari immagini della traslazione della talpa meccanica che lavora al raddoppio ferroviario; Resti ossei sotto piazza Istria e Dalmazia: Sepoltura comune databile al XVIII secolo; Lavori in corso... a Venaria Reale; Palazzo Donna Olimpia, i reperti dell'Acquarossa torneranno a Viterbo: Sarà individuato uno spazio per esporli. Grazie al 10% degli utili che destiniamo per la tutela del Territorio, del Paesaggio e dell'Ambiente, abbiamo provveduto a sostenere economicamente il GATC (Gruppo Archeologico Territoriale Cerite) per la prossima campagna di scavo estiva che si svolgerà - facebook.com facebook Una recente campagna di scavo nel sito archeologico di Athribis, nell’Alto Egitto, ha portato alla luce circa tredicimila ostraka, frammenti di ceramica e pietra utilizzati nell’antichità come supporto per la scrittura. La scoperta, resa nota da missioni… x.com