Le purghe di Tomaso Montanari storico improvvisato

Recentemente, si è assistito a una narrazione della destra politica che la dipinge come un'entità unitaria e immutabile, senza considerare le sue trasformazioni nel tempo. Questa rappresentazione, spesso adottata in ambiti mediatici e accademici, tende a semplificare i processi evolutivi e le revisioni interne del movimento. In questo quadro, la destra diventa più un soggetto da condannare o difendere che un insieme di idee e storie complesse.

C’è un modo molto staliniano di narrare la destra: trasformarla in un imputato metafisico, senza studiarne le evoluzioni, le revisioni, le fratture. Basta prendere una manciata di simboli, una serie di parole-feticcio, metterle in fila come capi d’accusa e concludere che la destra di oggi non è altro che il travestimento del male di ieri. È la trovata di Tomaso Montanari, la cui ultima fatica, presentata come un libro di storia politica, è in realtà un libello moralistico con ambizioni storiografiche. Sparta, Barrès, Hitler, l’immaginario dell’agoghé di FdI: ecco servita la “continuità del male”. La traditio ideologica della destra riguarderebbe «tutto, dal ruolo della donna nella società alla scuola allo Stato».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le purghe di Tomaso Montanari, storico improvvisato Notizie correlate Tomaso Montanari e i "banditi"Giovedì scorso sono stato a un convegno della cosiddetta “società civile” per il No, un evento molto partecipato che aveva come relatori tra gli... San Francesco, Tomaso Montanari a Pisa: “Il presepe segno di accoglienza, non simbolo identitario”Lectio magistralis dello storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226-2026”,... Contenuti utili per approfondire Il terrorismo intellettuale di Tomaso MontanariIl terrorismo intellettuale, ossia la tagliola ricattatoria fatta scattare a difesa di un’idea o di un’ideologia, esiste da secoli, forse perfino da prima dei giacobini, ma nell’ultima stagione ha ... ilfoglio.it Tomaso Montanari contro le chiese a noleggioScrivere di Chiese chiuse di Tomaso Montanari (Einaudi) mi è difficilissimo. In alcune pagine lo sento fratello (del resto si dichiara cristiano cattolico, credente e praticante), in altre ... ilfoglio.it