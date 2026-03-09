Tomaso Montanari e i banditi

Giovedì scorso si è svolto un convegno della “società civile” a favore del No, un evento molto frequentato con relatori come Tomaso Montanari e Rosy Bindi. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti di varie associazioni, che hanno ascoltato interventi e dibattiti sui temi legati alla consultazione popolare. Tra i presenti anche esponenti delle istituzioni e attivisti del movimento.

Giovedì scorso sono stato a un convegno della cosiddetta “società civile” per il No, un evento molto partecipato che aveva come relatori tra gli altri Tomaso Montanari e Rosy Bindi. Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena ha usato parole molto dure nei confronti di Meloni e altri, che poi hanno replicato: “Comprereste una Costituzione usata e manomessa da questi banditi (Meloni, Nordio, La Russa, Lollobrigida, ndr)? Io no, per questo voto no”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

