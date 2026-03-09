Tomaso Montanari e i banditi

Giovedì scorso si è svolto un convegno della “società civile” a favore del No, un evento molto frequentato con relatori come Tomaso Montanari e Rosy Bindi. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti di varie associazioni, che hanno ascoltato interventi e dibattiti sui temi legati alla consultazione popolare. Tra i presenti anche esponenti delle istituzioni e attivisti del movimento.

Giovedì scorso sono stato a un convegno della cosiddetta "società civile" per il No, un evento molto partecipato che aveva come relatori tra gli altri Tomaso Montanari e Rosy Bindi. Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena ha usato parole molto dure nei confronti di Meloni e altri, che poi hanno replicato: "Comprereste una Costituzione usata e manomessa da questi banditi (Meloni, Nordio, La Russa, Lollobrigida, ndr)? Io no, per questo voto no". San Francesco, Tomaso Montanari a Pisa: "Il presepe segno di accoglienza, non simbolo identitario"Lectio magistralis dello storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, nell'ambito della rassegna "San Francesco 1226-2026". Tomaso Montanari a Lezioni Private sul Nove:"Il canone della bellezza è legato alla Storia""Molti uomini del Rinascimento non conoscevano così bene l'arte antica e l'hanno reinventata. MONTANARI E IL VILIPENDIO A MELONI E NORDIO: BANDITI CHE MANOMETTONO LA COSTITUZIONE Milano, processo a Ultima Generazione: Tomaso Montanari all'udienza; Montanari attacca Meloni e La Russa: Siete dei banditi. Il presidente del Senato minaccia: Si scusi o querelo; Referendum, Montanari attacca il governo: Banditi. La Russa: Si scusi o querelo; Bandito? Si scusi o andrò per vie legali. L'ultimatum di La Russa a Montanari. L'avvertimento di La Russa a Tomaso Montanari dopo che era stato definito banditoScontro a distanza sul referendum tra la seconda carica dello Stato e il rettore dell'università per gli stranieri di Siena. Referendum, Montanari deraglia: Banditi.... La Russa: Scuse o quereloLa propaganda per il No nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia il 22 e il 23 marzo ha raggiunto picchi di odio notevoli. L'ultimo schizzo di veleno arriva da un intervento di Tomaso Montanari. In queste ore la destra ha trovato un nuovo nemico da mettere alla gogna: Tomaso Montanari. Il motivo Queste parole qui, pronunciate due giorni fa da Montanari sul Referendum. "Volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei..." Finora per pietà e rispettoso del "Non ti curar di loro…" mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università.