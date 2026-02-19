San Francesco Tomaso Montanari a Pisa | Il presepe segno di accoglienza non simbolo identitario

Tomaso Montanari ha spiegato a Pisa che il presepe rappresenta un gesto di accoglienza e non un simbolo di identità. Durante la sua lectio magistralis, il rettore dell’Università per stranieri di Siena ha sottolineato come questa tradizione natalizia possa unire le persone, superando divisioni culturali. Montanari ha anche ricordato che il presepe, nato come rappresentazione umile, invita a riflettere sulla solidarietà e sull’inclusione. L’evento si inserisce nella rassegna “San Francesco 1226-2026”, dedicata alla figura del santo di Assisi.

Lectio magistralis dello storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226-2026”, organizzata dall'Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Francesco, Tomaso Montanari a Pisa: “Il presepe segno di accoglienza, non simbolo identitario” Leggi anche: A Pisa la rassegna nel segno di San Francesco con tanti ospiti nazionali Specchi. Gaza e noi: al Mercadante il dialogo teatrale di Paola Caridi e Tomaso MontanariMartedì sera il Teatro Mercadante presenta “Specchi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La rassegna San Francesco 1226-2026 prosegue con la lectio magistralis di Tomaso Montanari e un seminario sulla povertà evangelica; Rassegna su San Francesco, lectio di Tomaso Montanari a Pisa; Francesco fa tutto esaurito: Un grande comunicatore. E oggi userebbe i social; 100 anni Romito: calendario di eventi per celebrare un secolo di vita. Rassegna su San Francesco, lectio di Tomaso Montanari a PisaDopo il tutto esaurito al Pala Todisco a Pisa per la prima nazionale di Francesco, con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, l'Università di Pisa prosegue la rassegna 'San Francesco 1226-2026. (ANSA) ... ansa.it Storia, cultura, attualità. Riflessioni nel segno di San Francescodi Mario Ferrari Aldo Cazzullo, Angelo Branduardi, Alessandro Barbero, Tomaso Montanari, Luciano Fontana, Nicola Piovani, Giovanna Botteri, Franco Cardini, Liliana ... msn.com Cari amici, un modo concreto di contribuire alla vita della nostra Comunità Parrocchia San Francesco di Paola - L'Aquila è la . Tutte le offerte raccolte saranno interamente dev facebook Che grande gioia: papa Leone XIV verrà ad Assisi e Santa Maria degli Angeli per la celebrazione conclusiva di "GO! Franciscan Youth Meeting" il 6 agosto prossimo. Benvenuto Santo Padre! Benvenuti ragazzi, con san Francesco, discepolo di Cristo! sanfranc x.com