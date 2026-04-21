le poche vittorie e i tantissimi canestri di oscar schmidt

Oscar Schmidt è stato un giocatore di basket noto per le sue numerose realizzazioni in campo e per le poche vittorie ottenute nel corso della sua carriera. Con un talento riconosciuto in diverse nazioni, ha segnato molti punti e attirato l’attenzione degli appassionati. La sua attività si è svolta principalmente tra le fila di squadre nazionali e club, lasciando un segno importante nel mondo del basket.

Fu un giocatore di basket fuori dal comune, apprezzato quasi ovunque nonostante il suo gioco individualista e le molte sconfitte di squadra Il 17 aprile è morto a 68 anni Oscar Schmidt, il più forte e importante giocatore di basket brasiliano e uno dei migliori tiratori di sempre. Ebbe una carriera lunga e significativa, anche in Italia, e nonostante il suo approccio molto individualista al gioco e le sue numerose sconfitte fu un giocatore amato e rispettato: per le scelte che fece, per l’atteggiamento poco arrogante con cui stava in campo e per i suoi record eccezionali, numerosi e spesso ancora imbattuti. Non vinse molte coppe o trofei, ma giocò decine di partite memorabili, con il club e con la nazionale.🔗 Leggi su Ilpost.it

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