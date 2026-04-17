Addio a Oscar Schmidt Mano santa del basket e bandiera di Caserta

È scomparso all’età di 68 anni l’ex giocatore di basket brasiliano, noto anche per aver militato nella squadra di Caserta, dove era molto apprezzato. È stato l’unico brasiliano inserito nella Hall of Fame dell’NBA, entrando nel panorama dello sport internazionale come una delle figure più riconoscibili del basket. La sua morte è stata comunicata dall’ospedale dove era ricoverato.

Tempo di lettura: 5 minuti Unico brasiliano nella Hall of Fame dell’Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l’ex giocatore di basket Oscar Schmidt, stella della Juve Caserta, è morto in ospedale, all’età di 68 anni. Lo riferiscono i media locali. Era malato da tempo. Da quindici anni Oscar lottava contro un tumore al cervello. Da poche ore era stato ricoverato all’Ospedale Municipale Santa Ana, a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo, dopo aver accusato un malore, ma non ce l’ha fatta. All’inizio di aprile, il figlio di Oscar, Felipe Schmidt, aveva ricevuto un omaggio al posto del padre dal Comitato Olimpico Brasiliano (Cob).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addio a Oscar Schmidt, “Mano santa” del basket e bandiera di Caserta Notizie correlate Addio alla Mano Santa: muore Oscar Schmidt, mito del basket mondialeIl mondo del basket internazionale perde una delle sue figure più iconiche con la scomparsa di Oscar Schmidt, avvenuta all’età di 68 anni presso... Leggi anche: Basket: è morto Oscar Schmidt, la Mao Santa leggenda del Brasile e di Caserta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Addio a Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale e simbolo del Brasile. Fu la star della Juve Caserta; Addio a Oscar Schmidt: la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni, giocò anche in Italia; Addio a Oscar, leggenda del basket. È morta a 68 anni la Mano Santa che fece grande Caserta; Addio a Oscar Schmidt, il re dei canestri: la Mano Santa di Caserta scompare a 68 anni. Addio a Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale: aveva 68 anniIl mondo della pallacanestro piange Oscar Daniel Bezerra Schmidt, scomparso all’età di 68 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Il ... laprimapagina.it Addio a Oscar Schmidt, ex stella brasiliana della Juve CasertaE' morto all'età di 68 anni Oscar Schmidt, ex stella brasiliana della Juve Caserta. Malato da tempo, il fuoriclasse del basket carioca è deceduto in ospedale, come riferiscono i media locali. Con lui ... rainews.it Ci ha lasciati Oscar Schmidt a 68 anni. Da tempo lottava con un tumore al cervello. Il "Mano Santa" fu protagonista di una carriera lunghissima, segnata da diversi record. In Italia giocò con la maglia di Caserta negli anni '80, per poi spostarsi a Pavia facebook Il basket piange Oscar #Schmidt: l'unico brasiliano ad essere mai entrato nella Hall of Fame x.com