È scomparso Oscar Schmidt, celebre giocatore brasiliano di basket, all’età di 68 anni. Considerato uno dei più grandi atleti del suo paese, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello sport. La sua carriera ha attraversato decenni, distinguendosi per i successi e le prestazioni in campo. La sua figura rimane legata anche alla sua esperienza con la squadra di Caserta, dove ha maturato parte della sua carriera.

Oscar Schmidt non c’è più. A 68 anni se n’è andato colui che, al di là di ogni possibile evoluzione del basket, può senza ombra di dubbio essere definito il più grande giocatore che il Brasile abbia mai avuto. La Mao Santa del basket lascia un grande vuoto, oltre a una famiglia sempre molto legata allo sport (Bruno Schmidt è uno dei maggiori giocatori di beach volley della sua generazione, e il fratello Tadeu è stato ed è validissimo giornalista). Nato a Natal il 16 febbraio 1958, Oscar ha potuto contare su una longevità enorme, una carriera durata ben 26 anni e 5 Olimpiadi, da quelle di Mosca 1980 a quelle di Atlanta 1996. In campo maschile, lo hanno eguagliato solo Teo Cruz, Andrew Gaze, Juan Carlos Navarro e Luis Scola.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: è morto Oscar Schmidt, la Mao Santa leggenda del Brasile e di Caserta

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