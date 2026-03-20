Le macchie solari sono un problema comune che interessa molte persone e possono comparire sul viso o sul corpo. Questi cambiamenti della pelle sono spesso il risultato di un'esposizione eccessiva ai raggi solari o di reazioni a determinati farmaci. Esistono diversi trattamenti di medicina estetica specifici per eliminarle, scelti in base alle caratteristiche di ogni caso.

Le macchie sul viso o sul corpo sono il vostro cruccio? Potrebbero essere dovute a un'esposizione scorretta al sole o a interazioni con alcuni farmaci. Scoprite qui come eliminare le macchie definitivamente +++dropcap Le discromie cutanee rappresentano uno degli inestetismi più comuni e visibili legati al foto-invecchiamento. Dal punto di vista scientifico, queste alterazioni cromatiche sono il risultato di un'iperproduzione localizzata di melanina, il pigmento responsabile della colorazione della pelle. Quando i melanociti - le cellule deputate alla sintesi della melanina - vengono stimolati in modo eccessivo e prolungato dai raggi UV, si verifica un accumulo irregolare di pigmento che si manifesta sotto forma di macchie scure, principalmente su viso, décolleté e mani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Macchie solari, i migliori trattamenti di medicina estetica per rimuoverle

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