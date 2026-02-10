Da anni ormai siamo costantemente connessi, e questa abitudine porta con sé anche rischi. Sempre più persone, grandi e piccoli, passano ore davanti a smartphone, tablet e computer, spesso senza nemmeno rendersene conto. La tecnologia ci tiene in contatto, ma ci distrae anche, e questo si nota soprattutto quando si attraversa la strada o si guida. La domanda è: quanto siamo davvero consapevoli di questa dipendenza?

La tecnologia ha cambiato molto la vita di grandi e bambini. Oggi smartphone, tablet e computer sono sempre presenti nella nostra quotidianità, a casa, a scuola e nel tempo libero. Se usata nel modo giusto, può essere molto utile. Noi ragazzi, ad esempio, la utilizziamo per fare ricerche, studiare meglio e usare strumenti scolastici come la LIM. Anche gli adulti la usano spesso per lavoro, perché permette di comunicare velocemente e di organizzare meglio le attività. Allo stesso tempo, però, la tecnologia può diventare una distrazione. Dalle risposte dei ragazzi intervistati è emerso che molti passano tante ore davanti agli schermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’uso della tecnologia ai raggi X. Sempre connessi, spesso distratti

Approfondimenti su Luci X

L'uso eccessivo dei social media tra i giovani può influire sulla percezione di sé e sul rapporto con il proprio corpo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Luci X

Argomenti discussi: Onlife, giovedì 5 febbraio lo spettacolo degli studenti sulla vita nell'era della tecnologia / Notizie / Novità / Homepage; Scuola digitale, cosa fanno le scuole europee migliori: prevedere un'alternanza strutturata tra online e offiline, poche piattaforme per limitare lo stress. Lo studio; Giovani e tecnologia, il primo smartphone alla fine delle elementari. A Trento l’incontro con gli esperti; Uso precoce di smartphone e internet: perché può influire sullo sviluppo dei bambini.

L’uso della tecnologia senza limiti renderà i bambini incapaci ad affrontare il mondo reale: lo sfogo dell’ex-insegnanteNel mondo di domani, il divario più significativo tra i compagni di scuola non sarà più di natura economica o sociale, ma riguarderà il rapporto con la tecnologia: da un lato, i bambini cresciuti in ... fanpage.it

Non è certo vietando l’uso della tecnologia ai ragazzi che la si rende meno pericolosaCiascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi, perché il ritardo potrebbe rendere più difficile la cura di un male già tanto grave. I governi vi si adoperino con buone leggi e saggi ... ilfattoquotidiano.it

Quello che vedi è acqua. Quello che non vedi è la tecnologia che la rende migliore. Ad Altair Sport Village Acireale abbiamo scelto un sistema di depurazione a raggi UV, una tecnologia utilizzata anche in ambito sanitario, che agisce in profondità sull’acqua e facebook