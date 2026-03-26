Liste d'attesa in Campania 233 giorni per una colonscopia abbiamo fatto una diffida

In Campania, i tempi di attesa per alcune prestazioni sanitarie sono molto lunghi, con una durata che può arrivare fino a 233 giorni per una colonscopia. L'associazione Abaco ha inviato una diffida, denunciando che le liste di attesa per esami come la colonscopia e altri interventi variano da sei mesi a un anno. La situazione riguarda diverse strutture sanitarie della regione.