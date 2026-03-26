Liste d'attesa in Campania 233 giorni per una colonscopia abbiamo fatto una diffida
In Campania, i tempi di attesa per alcune prestazioni sanitarie sono molto lunghi, con una durata che può arrivare fino a 233 giorni per una colonscopia. L'associazione Abaco ha inviato una diffida, denunciando che le liste di attesa per esami come la colonscopia e altri interventi variano da sei mesi a un anno. La situazione riguarda diverse strutture sanitarie della regione.
La denuncia dell'associazione Abaco: "In Campania liste d'attesa sanitarie lunghissime: da 6 mesi a un anno per una colonscopia e altri esami. Presentate diffide". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Liste d’attesa, Messina tra le peggiori: fino a 262 giorni per una colonscopia "urgente"Prenotare un esame e segnare la data sul calendario può voler dire aspettare mesi.
Una paziente milanese denuncia: “Un anno d’attesa per un’operazione di 20 minuti, che dovevo fare entro 60 giorni”Una donna residente a Milano si è rivolta allo Sportello di difesa della salute 'Baia del re' perché da gennaio 2025 attende che le venga fissata la...
Aggiornamenti e notizie su Liste d 8217 attesa in Campania 8220...
Temi più discussi: Liste d'attesa in Veneto, il richiamo di Gerosa: Inutile una visita cardiologica su due, così i cittadini aspettano di più; Abbattimento delle liste d'attesa in Puglia: a febbraio e marzo richiamate oltre 100mila persone; Richiamati oltre 100mila cittadini in lista d'attesa, anticipate anche 15mila prenotazioni del 2026 - FoggiaToday; Liste d’attesa in Valle d’Aosta: La domanda di esami è fuori controllo.
Il comitato Sos Liste d’Attesa. Cure da garantire in tempi certi. Tre appuntamenti con i cittadiniDomani alla Casa di comunità in via Monte Rosa a Varese, sabato in piazza tra capoluogo e Saronno. Le istanze, Cup unico regionale e la riduzione delle visite a pagamento nelle strutture pubbliche. msn.com
Liste d’attesa. Ministero Salute: Più risorse che mai, ma il 25% dei fondi resta nelle Regioni. Piattaforma nazionale operativa entro giugnoIl sottosegretario alla Salute Gemmato risponde in Commissione a un'interrogazione del M5S: Fondo sanitario a 142,9 miliardi nel 2026, incremento di 18 miliardi in quattro anni. quotidianosanita.it
Liste d'attesa, ultimatum M5S a Schifani: "Risposte concrete o blocchiamo il Parlamento" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Gli sportelli SOS Liste d'attesa promuovono Valle Olona e bocciano Sette Laghi: "Ci movimentiamo" #in evidenza x.com