Liste d’attesa Messina tra le peggiori | fino a 262 giorni per una colonscopia urgente

A Messina, le liste d’attesa per le visite mediche sono tra le più lunghe d’Italia, con i pazienti che devono aspettare fino a 262 giorni per una colonscopia urgente. Questa lunga attesa mette a dura prova chi ha bisogno di cure tempestive e si traduce spesso in disagi concreti, come il dover rinunciare a interventi necessari o posticipare diagnosi importanti.

Prenotare un esame e segnare la data sul calendario può voler dire aspettare mesi. A volte un anno. In altri casi, quasi tre. La sanità pubblica italiana continua a fare i conti con liste d’attesa che si allungano ben oltre i limiti previsti, e Messina è tra le realtà dove i ritardi non sono più un’eccezione ma una costante. È quanto emerge dai dati sulle prestazioni 2025 elaborati da Il Sole 24 Ore sulla base della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa attivata presso Agenas. Il quadro che ne viene fuori fotografa con precisione la geografia dei ritardi nella sanità pubblica italiana, misurando non solo i giorni di attesa ma anche la gravità dello sforamento rispetto ai limiti previsti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Le liste d’attesa in sanità rappresentano una delle criticità più rilevanti del Servizio Sanitario Nazionale.

La sanità a Ferrara vive giorni difficili.

