Le lettere inedite di Papa Francesco contro Milei | Lacchè

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, alcune lettere inedite sono state rese pubbliche, con contenuti che lo riguardano direttamente. Tra queste, spiccano alcune comunicazioni indirizzate a un politico locale, in cui si fa riferimento a termini come “lacchè”. Chi ha conosciuto il Papa negli ultimi tempi sta condividendo ora dettagli su conversazioni e corrispondenze private che non erano mai state rese note in precedenza.

Un anno dopo la morte di Francesco, chi lo ha conosciuto lo sta ricordando in queste ore anche rivelando conversazioni e corrispondenze private. È il caso di Gustavo Vera, attivista di sinistra ed amico di Bergoglio sin dai tempi di Buenos Aires. L’uomo ha scritto un libro dal titolo “La amistad no se negocia” (“L'amicizia non si negozia” in italiano), pubblicando il contenuto di alcuni giudizi pronunciati privatamente dal Papa defunto un anno fa sulla situazione politica in Argentina. La politica estera di Milei? Da lacché. Lo scambio tra i due rivela i toni poco diplomatici di Francesco quando si trattava di dover giudicare le politiche dei governi argentini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le lettere inedite di Papa Francesco contro Milei: "Lacchè" Notizie correlate Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentiniA un anno dalla morte di Papa Francesco emergono centinaia di lettere inedite che gettano nuova luce sui rapporti tra il pontefice e la politica... Bergoglio inedito contro Milei: "Lacchè"Un anno dopo la morte di Francesco, chi lo ha conosciuto lo sta ricordando in queste ore anche rivelando conversazioni e corrispondenze private. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentini; Lettere inedite di Papa Francesco sui leader argentini; L'infermiere di papa Francesco: 'Non ci aspettavamo la sua morte'; Il Papa, 'Angola paese bellissimo ma ferito dalla guerra'. Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentini(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 APR - A un anno dalla morte di Papa Francesco emergono centinaia di lettere inedite che gettano nuova luce sui rapporti tra il pontefice e la politica argentina, secondo quan ... gazzettadiparma.it Corrispondenza privata di Papa Francesco con la politica argentina emerge da centinaia di lettereLettere raccolte nel libro La amistad no se negocia mostrano il disagio di Papa Francesco per episodi di corruzione e il suo invito al dialogo democratico ... notizie.it Oggi è passato un anno esatto dalla morte di quest’uomo qui: Jorge Mario Bergoglio da Buenos Aires, Argentina. Per tutti, semplicemente, Papa Francesco. Il Papa di tutti, l’unico che abbiamo imparato ad amare anche noi laici, agnostici, atei, non credenti, pe - facebook.com facebook Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare x.com