Bergoglio inedito contro Milei | Lacchè

Un anno dopo la scomparsa di Francesco, le persone che lo hanno conosciuto condividono ora ricordi e dettagli inediti, tra cui alcune conversazioni e scambi di messaggi personali. Tra le dichiarazioni pubbliche, si segnala un commento di Bergoglio rivolto a Milei, nel quale lo definisce “lacchè”. Questa affermazione è stata pronunciata recentemente e ha attirato l’attenzione dei media.

Un anno dopo la morte di Francesco, chi lo ha conosciuto lo sta ricordando in queste ore anche rivelando conversazioni e corrispondenze private. È il caso di Gustavo Vera, attivista di sinistra ed amico di Bergoglio sin dai tempi di Buenos Aires. L’uomo ha scritto un libro dal titolo “La amistad no se negocia” (“L'amicizia non si negozia” in italiano), pubblicando il contenuto di alcuni giudizi pronunciati privatamente dal Papa defunto un anno fa sulla situazione politica in Argentina. La politica estera di Milei? Da lacché. Lo scambio tra i due rivela i toni poco diplomatici di Francesco quando si trattava di dover giudicare le politiche dei governi argentini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bergoglio inedito contro Milei: "Lacchè" Notizie correlate Sciopero generale in Argentina contro la riforma del lavoro di MileiPer ventiquattr’ore treni, autobus, aeroporti, porti, banche e uffici pubblici saranno paralizzati o funzioneranno a ritmo ridotto. Argentina: Fate chiude, 900 operai a rischio e sindacati contro le politiche di Milei.Fate, l’Argentina in ginocchio: 900 licenziamenti e lo spettro di una crisi industriale Un fulmine a ciel sereno per l’industria argentina.