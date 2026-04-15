Umbria stop ai fondi per le rievocazioni | incertezza per le feste

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha deciso di non approvare una mozione presentata dai gruppi di centrodestra e civici, che chiedeva un impegno ufficiale da parte della Giunta regionale per il pagamento dei fondi destinati alle rievocazioni storiche. La richiesta riguardava la possibilità di ricevere contributi per le feste e le celebrazioni legate a queste manifestazioni, ma la mozione è stata respinta durante la seduta.

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto una mozione urgente proposta dai gruppi consiliari di centrodestra e civici, la quale richiedeva alla Giunta regionale un impegno formale per l’erogazione dei contributi destinati alle rievocazioni storiche. La proposta di opposizione puntava a garantire che i fondi relativi all’annualità 2025 venissero materialmente versati entro il termine del 30 aprile 2026, chiedendo contemporaneamente la definizione del quadro regolamentare e attuativo per rendere le procedure più certe e rapide. Durante il dibattito in commissione e nel corso del confronto parlamentare regionale, i rappresentanti di centrodestra e civici hanno ricevuto diverse garanzie verbali da parte della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, stop ai fondi per le rievocazioni: incertezza per le feste Notizie correlate Nuova Pac, Confagricoltura Toscana lancia l’allarme. “Meno fondi e più incertezza per le imprese”La nuova Politica agricola comune per il periodo 2028-2034, così come proposta dalla Commissione europea, rischia di avere un impatto molto pesante... Umbria, via libera ai nuovi crematori: stop ai costi folliL’Assemblea legislativa dell’Umbria ha dato il via libera a un piano strategico per risolvere la carenza di impianti crematori nella regione,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nessuno stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto 2016. I pagamenti di CDP proseguiranno regolarmente. Arrivano anche nuovi fondi aggiuntivi per la ricostruzione pubblica.; Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, la Ragioneria chiarisce; Tagli alla cultura, interviene Zaffini: Le risorse saranno ripristinate; Commissione Ue, stop ai fondi alla Biennale se la Russia potrà riaprire il suo padiglione. Castelli, nessuno stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto 2016Il disallineamento tecnico che venerdì 10 aprile aveva determinato la sospensione temporanea dei pagamenti della ricostruzione privata è stato risolto: il prossimo 27 aprile verranno regolarmente erog ... ansa.it Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, mancano le copertureAllo stato, secondo la Cassa Depositi e Prestiti, mancherebbe la copertura effettiva (500 milioni) per il 2051 ... corriere.it La presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, sul sindaco di Terni Bandecchi: «E’ totalmente inopportuno» #umbria #terni #bandecchi facebook Insieme per sempre: ora in Umbria si potrà essere seppelliti con il proprio animale domestico x.com