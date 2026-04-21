A gennaio 2017, un nuovo presidente americano assume il potere, segnando un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione. La sua politica si traduce in tensioni commerciali e tensioni internazionali, con l’attuazione di dazi e misure protezionistiche. Durante il suo mandato, si verificano controversie legate a guerre commerciali con diversi paesi e a decisioni che modificano il rapporto degli Stati Uniti con il resto del mondo. Un altro presidente poi subentra, continuando a definire l’approccio del paese verso queste sfide.

A gennaio 2017 entra in carica Donald Trump, che segue Obama, sconvolgendo la politica americana e sovvertendo l’ordine tradizionale. Dazi contro la Cina e tensioni con l’Europa caratterizzano il primo mandato. Insieme a un tentativo di apertura alla Corea del Nord. Quattro anni dopo, Trump perde a favore del democratico Joe Biden, ma non riconosce la sconfitta. Scatta l’assalto dei suoi supporter a Capitol Hill. Durante la presidenza Biden, il ritiro dall’Afghanistan dopo vent’anni. Un segnale che viene percepito dalla Russia come una debolezza e apre le porte all’aggressione dell’Ucraina da parte di Putin. Biden punta a ricandidarsi, ma viene sostituito in corsa da Kamala Harris.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le guerre e i dazi. Fra Trump e Biden un’altra America

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