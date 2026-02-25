Dazi guerre Iran | il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione

Dazi, economia e guerre al centro del discorso che Donald Trump ha pronunciato al Congresso sullo Stato dell’Unione. È stato l’intervento di questo tipo più lungo della storia – è durato quasi due ore -, battendo il record di Bill Clinton che parlò per circa 90 minuti. Alcuni deputati democratici hanno anche lasciato l’Aula. Le critiche alla Corte suprema: «Sui dazi decisione infelice». L’America a 250 anni: forte, prospera, rispettata era il tema ufficiale del discorso, una celebrazione dei 250 anni dall’indipendenza che si festeggiano a luglio. «Il nostro paese è tornato più grande, più forte e più ricco che mai» sono state le prime parole del presidente. «Non torneremo indietro, questa è l’ età dell’oro dell’America », ha aggiunto sostenendo che gli Stati Uniti non siano mai stati così rispettati. Al suo ingresso nell’aula della Camera, Trump ha stretto la mano a tutti e quattro i membri della Corte suprema che erano presenti, nonostante le dure critiche rivolte agli stessi giuristi pochi giorni prima dopo la decisione sui dazi adottata contro di lui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

