Le foto dell'elusivo voltolino tra gli uccelli meno noti in Italia | Raro e difficile da osservare

Il voltolino (Porzana porzana) è un uccello appartenente ai rallidi, noto per la sua rarità e comportamento elusivo. Si tratta di una delle specie meno conosciute tra quelle che si trovano in Italia, rendendo difficile avvistarla e fotografarla. La sua presenza nel territorio italiano è considerata rara e poco frequente, e le sue caratteristiche rendono complesso il suo osservamento in natura.

Tra le specie di uccelli presenti in Italia meno conosciute dal grande pubblico figura il voltolino (Porzana porzana), un piccolo rallide raro e molto elusivo. Ciò lo rende particolarmente difficile da incontrare e fotografare. Le foto e il racconto degli esperti su questa bellissima specie.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sono appena arrivate in Italia le balie nere dall’Africa: le foto dei bellissimi uccelli bianconeriTra le specie più belle coinvolte nella migrazione dall'Africa figurano le balie nere, piccoli uccelli passeriformi caratterizzati da un elegante... Osservare gli uccelli fa bene al cervello: come il birdwatching aiuta a restare “giovani”Il birdwatching stimola e allena memoria, attenzione e percezione visiva: nei birder più esperti nel riconoscere le specie di uccelli il cervello è...