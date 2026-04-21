Un breve video condiviso sui social ha catturato l'attenzione degli utenti, mostrando il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nel filmato, il bambino pronuncia alcune parole con un tono che richiama l’accento milanese, suscitando commenti e condivisioni tra gli utenti. La clip, che ha raggiunto un vasto pubblico, mostra un momento spontaneo e affettuoso della famiglia.

Un momento tenero e inatteso ha conquistato i social: il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è stato protagonista di un breve video condiviso dalla madre che ha subito fatto il giro del web. A tre anni appena compiuti, il bambino non è stato mostrato in volto, ma per la prima volta il pubblico ha potuto ascoltare la sua voce. Un dettaglio che ha reso il contenuto ancora più significativo, perché arriva dopo una lunga scelta di riservatezza da parte della famiglia. Nel video, registrato in modo spontaneo tra le mura domestiche a Milano, il piccolo parla con naturalezza e sorprende per il suo accento già chiaramente milanese.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le fidanzatine di Cesare e l’accento milanese: la voce del figlio di Aurora Ramazzotti diventa virale

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