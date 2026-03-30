Il 30 marzo 2026, sui social, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un messaggio per il terzo compleanno del figlio, scrivendo:

Milano, 30 marzo 2026 – “La vita è folle, in che senso sono già passati tre anni? Auguri al nostro bimbo meraviglioso che ruba tutti i cuori di chi incontra”. Aurora Ramazzotti ha ricordato con queste parole e una foto di pochi istanti dopo il parto la nascita del piccolo Cesare, nato dall’amore con il compagno (e futuro marito) Goffredo Cerza. Il bambino, primo nipote di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha compiuto tre anni. Per Aurora è stato anche un’occasione per ricordare il momento del parto che, come spesso accade, è stato diverso da come se lo era immaginato. Tredici Pietro e Aurora Ramazzotti, vita da “figli di”: “A suo agio sul palco e all’altezza di un brano difficilissimo” Il racconto del parto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti e i 3 anni di Cesare: il parto cesareo, le emozioni da mamma e perché non mostra il figlio sui social

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Aurora Ramazzotti lo ha raccontato così, con un sorriso… e un pizzico di malinconia: «La mia gatta si è trasferita dai vicini. Mi ha abbandonata». Fa sorridere, sì. Ma dentro… c’è qualcosa che tutti capiamo. Perché Saba non era “solo” un gatto. Era presenza. A - facebook.com facebook

Aurora Ramazzotti e la gatta Saba: «Ha scelto di vivere dalla vicina e non con me. Lasciarla andare è stato un atto d'amore» x.com