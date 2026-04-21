È stata inaugurata una mostra dedicata a Roberto Innocenti, che esplora il mondo delle fiabe di Andersen attraverso le sue illustrazioni. Il titolo dell’esposizione è “Dal sogno al segno. Le fiabe che ci guardano, le case che ci ricordano, la storia che ci guida”. La rassegna presenta una selezione di opere che collegano i racconti dell’autore danese con le immagini di Innocenti.

“Dal sogno al segno. Le fiabe che ci guardano, le case che ci ricordano, la storia che ci guida“. È stata inaugurata la mostra dedicata a Roberto Innocenti. Con l’artista c’era la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Si tratta di un viaggio nell’arte e nella carriera di uno dei più talentuosi illustratori italiani, premio Hans Christian Andersen per i suoi lavori. La mostra è a ingresso gratuito, ed è stata realizzata dal comune di Scandicci in collaborazione con Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games), curata di Pio Corveddu, Dario Dino-Guida e Giulia Dorati. Due i punti espositivi: il castello dell’Acciaiolo,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le fiabe di Andersen secondo Innocenti

Fiabe di GRIMM, Andersen e altri autori Buonanotte e relax profondo

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