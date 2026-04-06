Fila a Nanna | le architetture di Alessandro Antonelli diventano fiabe della buonanotte

Le grandi strutture progettate dall’architetto Alessandro Antonelli, spesso considerate esempi di ingegneria del XIX secolo, sono state reinterpretate come ambientazioni di fiabe della buonanotte. Questa iniziativa trasforma temporaneamente le loro forme imponenti e storiche in immagini più leggere e fiabesche, adatte a un pubblico giovane. L’operazione mira a avvicinare il pubblico alle architetture storiche in modo diverso, attraverso un’interpretazione più narrativa e meno formale.

Le monumentali architetture di Alessandro Antonelli smettono per un attimo i panni di austeri capolavori dell’Ottocento per trasformarsi in scenari di fiaba. Nasce così la nuova serie speciale di "Fila a nanna", il podcast dedicato alle fiabe della buonanotte che questa volta accompagna bambini e famiglie alla scoperta di uno degli architetti più visionari della storia italiana. La serie si articola in cinque nuovi episodi pensati per un pubblico dai 4 ai 10 anni. In ogni puntata, i luoghi costruiti da Antonelli prendono vita insieme al loro autore, guidando i piccoli ascoltatori in un percorso fatto di scoperte inaspettate e un pizzico di magia architettonica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Atleti in fila per il tiramisù: il dessert italiano che ha conquistato le Olimpiadi (le loro reazioni diventano virali)Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non si parla solo di medaglie e record. Taratata, le pagelle della seconda puntata: Giuliano Sangiorgi vs Annalisa (4), la ninna nanna di Alessandra Amoroso (8)Ha stupito, e non poco, la scelta di Paolo Bonolis di ritrovarsi, solo, a condurre un programma come Taratata. Argomenti più discussi: Rete Antonelliana. Cultura che unisce; Cultura e turismo, alla riscoperta del lavoro dell’architetto Antonelli; Novara al centro del progetto culturale dedicato ad Alessandro Antonelli; La Regione Piemonte rilancia il genio di Alessandro Antonelli. Fila a Nanna: le architetture di Alessandro Antonelli diventano fiabe della buonanotteLe monumentali architetture di Alessandro Antonelli smettono per un attimo i panni di austeri capolavori dell’Ottocento per trasformarsi in scenari di fiaba. Nasce così la nuova serie speciale di Fil ... novaratoday.it La Regione Piemonte scommette sulla cultura e lo fa in grande stile con il progetto "Rete Antonelliana". Un viaggio tra le opere di Alessandro Antonelli da Torino al Novarese, con visite guidate, podcast e tanto altro! Curiosi di saperne di più Scoprite i facebook La Regione Piemonte rilancia il genio di Alessandro Antonelli x.com