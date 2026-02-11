Al Teatro Sociale di Como i bambini dai 6 ai 10 anni possono vivere un’esperienza diversa. Con

Il magico mondo delle fiabe prende vita al Teatro Sociale di Como con " Fiabe in movimento ", un’attività ludico-motoria pensata per i bambini dai 6 ai 10 anni, proposta dal Centro sportivo italiano. Attraverso gli spunti dati dalle fiabe, bambine e bambini esploreranno il mondo immaginario in modo nuovo e coinvolgente, usando il corpo come strumento di espressione e scoperta. L’evento è in programma martedì 17 febbraio alle 15 e alle 16.30. In questa edizione speciale, le storie e le attività saranno ispirate all’allegria del Carnevale, tra maschere, colori e fantasia in movimento. La metodologia è caratterizzata dall’utilizzo del linguaggio non verbale, espressivo, grafico, dall’utilizzo corretto del linguaggio verbale, dall’utilizzo di attività di fabulazione e drammatica, dalla trasformazione degli spazi, dalla concatenazione di varie attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le fiabe in movimento al Sociale

