Accura unni metti i peri torna il tradizionale appuntamento con le passeggiate tra i campi di Camporeale

A Camporeale torna l’appuntamento tradizionale delle passeggiate tra i campi, intitolato “Accura unni metti i peri”. Questa iniziativa, giunta alla diciottesima edizione, è promossa dalla famiglia del dottore Giuseppe Montalbano e organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo Leonardo Sciascia. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge abitualmente in questo periodo dell’anno, offrendo un momento di incontro e di scoperta del territorio.

“Accura unni metti i peri” appuntamento fisso, giunge alla sua XVIII edizione, promossa dalla famiglia del dottore Giuseppe Montalbano in collaborazione con l'Istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Camporeale. Mercoledi 22 Aprile ore 9 tutti in piazza delle Mimose a Camporeale per dar vita.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tra ligaza, antichi mestieri e musica folk: torna il tradizionale appuntamento con Sant’ApolloniaNel 70° anniversario del Comune, la festa della Patrona racconta l’identità del territorio tra Osteria d’la Pulonia, antichi mestieri, canti popolari... A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di CarnevaleIl programma prevede la sfilata del Carnevale dei bambini venerdì 13 febbraio con raduno alle 9 in piazza Allegato.