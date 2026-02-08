L’indagine sulla strage di Crans Montana si scontra con molte domande senza risposta. Jacques Moretti, indagato per l’accaduto, è stato appena scarcerato e già si moltiplicano i dubbi sulla sua reale colpevolezza. Un amico di fronte a questa situazione si lascia andare a commenti duri e polemici contro la Svizzera, evidenziando quanto ancora ci siano zone d’ombra su quello che è successo. La vicenda resta aperta e senza spiegazioni chiare.

«Se Giulietta era ‘na zoccola, allora Heidi che cos’è?”. È molto arrabbiato con la Svizzera l’amico che mi chiama subito dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, indagato per la strage di Crans Montana. E mi ricorda il geniale striscione esposto dai tifosi napoletani a Verona con l’offesa all’amante di Romeo: “Giulietta è ‘na zoccola”. «E allora, dimmi, Heidi che cos’è?», insiste. Non lo so, rispondo. «Dimmelo». Di sicuro non sorridono i monti. «Ma di caprette che fanno ciao ce ne sono tante. Capre, caprette e anche caproni», prosegue furibondo. Difficile dargli torto. Mi manda per WhatsApp l’immagine dell’orfanella svizzera e mi chiede: «Lo sai perché ha le gote così rosse?». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le troppe domande senza risposta sulla strage di Crans Montana

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Il progetto PNRR ad Arghillà, inizialmente del valore di circa 18 milioni di euro, ha subito un ridimensionamento da parte del ministero, compromettendo la realizzazione di alloggi, spazi pubblici e servizi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, il mistero sulla morte di Emanuele: troppe domande senza risposta #news #cronaca

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: La prima volta di Alessandra Verni: Tra me e Pamela uno scudo di luce: troppe domande ancora senza risposta; Made in Italy 2030: startup e digitale del piano del ministro Urso; La madre di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione a Bologna: Da un mese siamo in un limbo nero, senza risposte. La città intitoli a mio figlio il piazzale Ovest; Epstein file, zero inchieste: i procuratori federali schiavi della politica.

L’Europa, Ursula e le troppe domande (senza risposte)Pubblichiamo l’intervento di Andrea Taschini apparso sulla rivista Parts. Un discorso davanti al parlamento di Bruxelles dai tratti surreali che si rifiuta di accettare la realtà; un incontro con i ... bergamonews.it

Troppe circostanze insolite. Vi dico a che punto sono le indagini su Liliana ResinovichQuattro anni di assenza, di domande senza risposta. E sono proprio le risposte quelle che esige il caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta tre settimane più tardi ... ilgiornale.it

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente sp facebook

Crans-Montana, fiamme al memoriale dedicato alle vittime del Constellation x.com