Antonio Conte sa che questa sarà una stagione difficile. Il Napoli, uscito presto da Champions e Coppa Italia, ora si concentra solo sulla Serie A. Per il tecnico, il primo obiettivo resta arrivare tra le prime quattro in classifica, così da salvare il prestigio del club. La squadra deve affrontare le prossime partite con determinazione, senza lasciare niente al caso.

Il Napoli si ritrova fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, da ora penserà solo al campionato. Diventa, quindi, obbligatorio per la squadra di Antonio Conte essere tra le prime quattro alla fine della stagione, per onorare il prestigio del club. Scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera: La Champions e poi anche la Coppa Italia, obiettivi bruciati troppo presto per una squadra che ha lo scudetto sul petto. Diventa ora complicato dire quali siano le reali ambizioni del Napoli allenato da Antonio Conte, tra i tecnici più accreditati in Europa. E non perché navighi in un canale di mezzo, ma l’emergenza, in questo momento, non è più soltanto numerica (un elenco spropositato di infortuni, da record) ma anche mentale: i due colpi vanno metabolizzati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte aveva già annusato il pericolo: “sarà una stagione complicata”. Tante le domande senza risposta

