Le ' detectorine' Made in Cuba animeranno sulla spiaggia l' evento che richiama tanti appassionati di metal detector
Il Garrett Contest 2026 accende i motori e svela uno degli ingredienti più attesi della prossima edizione: le Detectorine, le quattro ragazze chiamate ad animare il villaggio dell’evento che coinvolge tanti appassionati di metal detector. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sulla spiaggia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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