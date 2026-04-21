Le critiche di Paoloni Sap a Gabrielli spostano il focus dalla realtà operativa alla convenienza

Nei giorni scorsi, Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sap Polizia, ha rivolto alcune critiche a Gabrielli. Le dichiarazioni si sono concentrate su aspetti legati alla gestione e alle modalità operative, spostando l’attenzione dai fatti concreti alle questioni di convenienza. La discussione ha suscitato reazioni nel settore, con commenti che evidenziano come lo scontro si sia spostato dal piano pratico a quello delle posizioni personali.

di Mario Della Cioppa* Nei giorni scorsi Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sap Polizia, come altri rappresentanti apicali di quel sindacato ha rivolto forti critiche all’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli, accusandolo di contestare il recente decreto sicurezza senza proporre alternative e utilizzando giudizi severi sulla sua gestione della Polizia. Parole che meritano una riflessione, non tanto per la loro durezza quanto per il piano su cui si collocano. Quando il confronto abbandona il merito e vira sulle persone, è il segnale che il punto vero è altrove: la posizione di Paoloni sembra sovrapporsi alla linea di una precisa parte politica nel dibattito pubblico sulla sicurezza, con finalità che nulla c’entrano con la nobile attività di rappresentanza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le critiche di Paoloni (Sap) a Gabrielli spostano il focus dalla realtà operativa alla convenienza Notizie correlate Dalla Cina arriva il telefono col braccio robotico, a che serve? Dalla fantasia alla triste realtàMi sveglio, come sempre all’alba, cerco news scientifiche e tecnologiche che sono le uniche che non mi fanno pensare alla tragedia del mondo e della... Nuovi vice ispettori del Sap in servizio a Crotone: inizio attività con focus sulla sicurezza localeA Crotone, alle 9 del mattino di lunedì 4 febbraio 2026, il portone della Questura si è aperto su un nuovo capitolo della sicurezza locale. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Blog | Le critiche di Paoloni (Sap) a Gabrielli spostano il focus dalla realtà operativa alla convenienza politica; SICUREZZA: PAOLONI, L’EX CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI NON FINISCE MAI DI STUPIRCI NEGATIVAMENTE.