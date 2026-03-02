Dalla Cina arriva un nuovo modello di telefono dotato di un braccio robotico integrato. Questa invenzione, annunciata di recente, è destinata a rivoluzionare l’uso degli smartphone e le modalità di interazione con i dispositivi mobili. La tecnologia punta a facilitare le operazioni quotidiane, offrendo un supporto più pratico e immediato. La novità ha attirato l’attenzione di chi si interessa di innovazioni nel settore.

Mi sveglio, come sempre all’alba, cerco news scientifiche e tecnologiche che sono le uniche che non mi fanno pensare alla tragedia del mondo e della vita, e leggo: è arrivato lo smartphone con il braccio robotico. Cosa? Però devo dirvi la verità prima di spiegare di cosa si tratta, perché la prima reazione è stata un pensiero: finalmente! La seconda un retropensiero, un pensiero sul primo pensiero: ma finalmente perché? Cosa ci faccio con un telefono con un braccio robotico? La prima cosa che mi è venuta in mente è stata: mi porta il caffè, all’ora giusta, al momento giusto. Del resto il mio iPhone è collegato al mio Apple Watch, sa quando mi sto per svegliare, quindi si attiva, va alla mia macchinetta Nespresso, ci infila dentro la cialda, appena è pronto me lo porta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla Cina arriva il telefono col braccio robotico, a che serve? Dalla fantasia alla triste realtà

Dalla Cina con furore arriva The God Slayer, un nuovo action gdr che sembra ispirato ad AvatarAnnunciato due anni fa all’interno del Playstation China Hero Project, The God Slayer si mostra per la prima volta in forma compiuta e dimostra come...

Dalla nascita nel 1868 alla nuova realtàOGGI PERNIGOTTI SPA racchiude tre marchi storici, Pernigotti, Walcor e Signor Stefano (gelato artigianale italiano).

Una raccolta di contenuti su Dalla Cina.

Temi più discussi: La Cuba dei blackout vuole i pannelli solari. E arrivano, dalla Cina; L’Iran compra missili dalla Cina, via agli scudi umani in vista di un possibile attacco USA; Il dilemma di Friedrich Merz con la Cina; Il mercato dell’orbita: la sfida delle megacostellazioni.

Il robot che mena sul serio: dalla Cina arriva il maestro di kung fu capace di colpi micidialiCalci doppi e rotanti, salti, capriole complesse eseguite con sorprendente fluidità: nelle immagini diffuse dall’azienda, l’umanoide mostra un’agilità che fino a pochi anni fa apparteneva solo agli at ... msn.com

Il cancelliere tedesco Merz in visita di Stato in Cina: cinque punti chiave del viaggioNon rendiamoci più piccoli di quello che siamo: 5 consigli per il successo del viaggio di Merz ... msn.com

Oltre 300 etichette, con qualche referenza che arriva anche dalla Cina facebook

L’Iran compra missili dalla Cina, via agli scudi umani in vista di un possibile attacco USA Di @MarianoGiustino x.com