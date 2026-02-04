Questa mattina, alle 9, il portone della Questura di Crotone si è aperto per accogliere i nuovi vice ispettori del Sap. È il primo giorno di servizio per loro, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza in città. La presenza dei nuovi agenti segna un passo importante per affrontare le sfide di questo periodo.

A Crotone, alle 9 del mattino di lunedì 4 febbraio 2026, il portone della Questura si è aperto su un nuovo capitolo della sicurezza locale. Non era un semplice ingresso, ma un momento simbolico: venti nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, appena usciti dal 19° corso di formazione, hanno varcato la soglia con il distintivo in mano e la divisa ancora lucida, pronti a iniziare il loro servizio in provincia. Il loro arrivo non è solo un aggiornamento dell’organico, ma un segnale chiaro: lo Stato, dopo anni di tensioni, di infiltrazioni mafiose e di emergenze sociali, sta rafforzando la sua presenza sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi vice ispettori del Sap in servizio a Crotone: inizio attività con focus sulla sicurezza locale

Approfondimenti su Crotone Sicurezza

Questa mattina Sergio Leo ha preso ufficialmente il comando della Squadra Mobile a Vibo Valentia.

Il Comune di Falconara Marittima ha potenziato le risorse della polizia locale attraverso nuovi punti di videosorveglianza e auto di servizio dotate di celle di sicurezza, grazie a due finanziamenti regionali di 30mila e 25mila euro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crotone Sicurezza

Argomenti discussi: Crotone, il questore dà il benvenuto a 12 nuovi vice ispettori della Polizia; Decreto-legge organizzativo del Ministero dell’Interno e delle Forze di Polizia; Concorso 1000 Vice Ispettori PS: vecchi a 28 anni. Parte il ricorso collettivo!; Sei modugnesi tra i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato.

Rafforzata la Questura di Crotone: 13 nuovi vice ispettori in servizioIl questore Panvino: «Due grandi strategie: il contrasto alle organizzazioni criminali e garantire la sicurezza dei cittadini» ... corrieredellacalabria.it

Dodici nuovi Vice Ispettori alla Questura di Crotone, stamani il benvenutoMomento di importante rinnovamento istituzionale, stamani a Crotone dove il questore Renato Panvino, ha accolto ufficialmente dodici nuovi vice ispettori della Polizia di stato, assegnati dal Dipartim ... cn24tv.it

CROTONE, RINFORZO ALLA SICUREZZA: DODICI NUOVI VICE ISPETTORI ASSEGNATI ALLA QUESTURA Concluso il 19° corso di formazione, i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato potenzieranno gli uffici della Questura di Crotone https://www.calabriai - facebook.com facebook