Le Cosmicomiche del Giorno Calvino Gadda Pasolini e Levi Se la letteratura è per tutti

Nelle ultime settimane è stato pubblicato un volume che ripercorre le collaborazioni letterarie apparse nel corso degli anni sul quotidiano Il Giorno. Il libro raccoglie testi di autori come Calvino, Gadda, Pasolini e Levi, offrendo uno sguardo sulla presenza della letteratura nel giornale. La raccolta si focalizza sulla storia di questi contributi, evidenziando come siano stati un elemento costante all’interno delle pagine del quotidiano.

“Quelli che. Il Giorno“. Nelle scorse settimane è uscito nelle librerie un volume dedicato alla storia delle collaborazioni letterarie che hanno affollato negli anni le pagine del Giorno. A firmarlo, due colleghi: Mario Consani, a lungo giudiziarista, e lo storico archivista Stefano Passarelli. Del libro, edito da Allaround, proponiamo un estratto. C’è il collaboratore illustre Carlo Emilio Gadda, reduce dal trionfo di “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana“, che si offende per il titolo quasi gaddiano (“Il cetriolo del Crivelli”) che il redattore capo del Giorno Paolo Murialdi inventa per la recensione a firma Gadda di una mostra del pittore veneziano Crivelli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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I 70 anni del Giorno in mostra a Milano: da Gadda a Pasolini, Pivano e Arbasino, le firme che hanno fatto la storiaMilano – Il 21 aprile 2026 il quotidiano “Il Giorno” compie 70 anni e racconta la sua storia.

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