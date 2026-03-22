Saggi «I nodi della lingua. Sei studi, tra stilistica e filologia d’autore», da Quodlibet Innamorata dei grandi razionalisti, Mariarosa Bricchi dedica il suo ultimo libro – I nodi della lingua Sei studi, tra stilistica e filologia d’autore (Quodlibet Studio, pp. 184, € 18,00) alla prosa narrativa e saggistica di Alessandro Manzoni, Carlo Emilio Gadda e Primo Levi: scrittori lontanissimi fra loro, ma accomunati da un «ragionare cristallino e difficile», dall’«annodatura interna potente» del loro raccontare o argomentare. Come il farsi del pensiero linguistico manzoniano è «una spericolata avventura dell’intelligenza», l’apparente pacatezza della prosa di Primo Levi si struttura su una ferrea impalcatura logica, riconoscibile a ben vedere nello stesso groviglio verbale di Gadda. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mariarosa Bricchi su Manzoni, Gadda, e Levi: tre avventure stilistiche

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