Opera&Concerti al Donizetti in scena Carmen di Georges Bizet

La stagione dei Teatri 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude con la rappresentazione di “Carmen” di Georges Bizet, in scena venerdì 30 gennaio alle ore 20. L’evento fa parte della sezione Opera&Concerti e propone un classico del repertorio operistico interpretato con attenzione e cura. Un’occasione per gli appassionati di musica e teatro di vivere un appuntamento culturale di qualità.

A conclusione della sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti va in scena, venerdì 30 gennaio alle ore 20.00 e domenica 1° febbraio alle ore 15.30, uno dei titoli operistici in assoluto più amati dal grande pubblico: Carmen. Il capolavoro di Georges Bizet verrà rappresentato nel nuovo allestimento dei Teatri di OperaLombardia (Grande di Brescia, Ponchielli di Cremona, Fraschini di Pavia, Sociale di Como, Donizetti di Bergamo), realizzato in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla prima rappresentazione, in coproduzione con il Teatro Comunale "Pavarotti-Freni" di Modena, il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro "Dante Alighieri" di Ravenna.

