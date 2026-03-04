Arlecchino muto per spavento al Donizetti in scena Stivalaccio Teatro

Al Teatro Donizetti, Stivalaccio Teatro presenta “Arlecchino muto per spavento”, uno spettacolo che vede in scena la maschera più famosa della Commedia dell’Arte. La rappresentazione si focalizza sulla figura di Arlecchino, interpretato da attori del gruppo teatrale, e coinvolge il pubblico attraverso una narrazione che ripercorre le vicende della maschera in modo fedele e originale. La scena si svolge con attori in costume che si muovono tra musica e battute comiche.

Arlecchino, la maschera più popolare della Commedia dell'Arte, è in arrivo al Teatro Donizetti, dove da sabato 7 a domenica 15 marzo va in scena lo spettacolo della compagnia Stivalaccio TeatroArlecchino muto per spavento, nell'ambito della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Lo spettacolo è ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni e si avvale del soggetto originale e della regia di Marco Zoppello. In scena: Sara Allevi, Katiuscia Bonato, Marie Coutance, Matteo Cremon, Michele Mori, Stefano Rota, Pierdomenico Simone, Maria Luisa Zaltron e Marco Zoppello. Scenografia di Alberto Nonnato. Costumi di Licia Lucchese.